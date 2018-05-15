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Саперы Северного флота отработали новую методику разминирования арктического побережья для обеспечения высадки морского десанта
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Саперы Северного флота отработали новую методику разминирования арктического побережья для обеспечения высадки морского десанта 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Учение военных инженеров прошло в Мурманской области в рамках организационно-методического сбора с командным составом инженерных частей СФ.
Специалисты морской инженерной службы Северного флота отработали новый способ разминирования прибрежной полосы для обеспечения высадки морского десанта в условиях Арктики. Учение военных инженеров прошло на полигоне отдельного морского инженерного батальона в районе посёлка Щукозеро Мурманской области в рамках организационно-методического сбора с командным составом инженерных частей Северного флота.
Флотские сапёры оборудовали плавающий транспортёр ПТС-2 установками разминирования УР-83П, предназначенными для проделывания проходов в минных полях, и осуществили пуск заряда разминирования на плаву при подходе к берегу, попутно отработав подрыв льда.
Данная методика будет применяться при проведении тактических учений по высадке морского десанта на необорудованное побережье.
В ходе сбора также было проведено показное практическое занятие по действиям инженерного подразделения в составе отряда обеспечения движения с применением техники, которая используется в конкурсе профессионального мастерства Армейских международных игр «Безопасный маршрут»: путепрокладчика БАД-2, инженерной машины разграждения ИМР-2, тяжёлого механизированного моста ТММ.
Завершились сборы подведением итогов боевой подготовки инженерных подразделений Северного флота за зимний период обучения.
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