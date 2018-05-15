Саперы Северного флота отработали новую методику разминирования арктического побережья для обеспечения высадки морского десанта

Учение военных инженеров прошло в Мурманской области в рамках организационно-методического сбора с командным составом инженерных частей СФ

Специалисты морской инженерной службы Северного флота отработали новый способ разминирования прибрежной полосы для обеспечения высадки морского десанта в условиях Арктики. Учение военных инженеров прошло на полигоне отдельного морского инженерного батальона в районе посёлка Щукозеро Мурманской области в рамках организационно-методического сбора с командным составом инженерных частей Северного флота.

Флотские сапёры оборудовали плавающий транспортёр ПТС-2 установками разминирования УР-83П, предназначенными для проделывания проходов в минных полях, и осуществили пуск заряда разминирования на плаву при подходе к берегу, попутно отработав подрыв льда.

Данная методика будет применяться при проведении тактических учений по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

В ходе сбора также было проведено показное практическое занятие по действиям инженерного подразделения в составе отряда обеспечения движения с применением техники, которая используется в конкурсе профессионального мастерства Армейских международных игр «Безопасный маршрут»: путепрокладчика БАД-2, инженерной машины разграждения ИМР-2, тяжёлого механизированного моста ТММ.

Завершились сборы подведением итогов боевой подготовки инженерных подразделений Северного флота за зимний период обучения.