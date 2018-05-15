Россия примет на вооружение нового «убийцу авианосцев»

— Согласно плану, первый Ту-22М3М с новейшей сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 заступит на боевое дежурство в октябре, — рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Первый полет Ту-22М3М запланирован на август 2018 года, сообщил ранее генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов . Короткий срок испытаний обусловлен тем, что самолет для модернизации взят из числа строевых Ту-22М3.

— Ему не нужны длительные испытания, будут проведены лишь несколько полетов для подтверждения заявленных технических характеристик, — рассказал собеседник агентства. Разработка конструкторской документации для Ту-22М3М завершена в ноябре 2017 года.

На обновленном ракетоносце установили двигатели и электронное оборудование от Ту-160, построенное на отечественной элементной базе. С ними дальность полета увеличивается в полтора раза, самолет получил возможность принимать целеуказания в полете — в том числе с мобильных наземных и морских терминалов.

Однако главное в новом комплексе — ракета, принятая на вооружение в 2016 году. Х-32 — глубокая модернизация Х-22, штатной ракеты Ту-22М. При сохранении массогабаритных характеристик Х-32 получила новый двигатель, защищенную от помех систему наведения и комплекс прорыва ПРО.

Высота полета Х-32 порядка 40 километров, что выше зоны действия американской корабельной системы ПРО Aegis. Скорость российской ракеты — 1500 метров в секунду или 4,6 Маха, — вдвое превышает допустимую для перехвата противоракетами США . На цель Х-32 пикирует вертикально — это стандартный метод прорыва ПРО, поскольку радары Aegis не включают в зону обзора объекты прямо над собой. Многоканальный радар наведения российской ракеты устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы.