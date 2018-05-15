Военный корабль России причалит в порту Папуа-Новой Гвинеи

Сидней , 15 мая / Синьхуа / — Учебный корабль России , оснащенный противолодочными ракетами и зенитной артиллерией, и на борту которого находятся 200 курсантов военного училища, в среду прибудет в столицу Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби , где простоит до 19 мая. Об этом сообщили австралийские СМИ.

Газета «Аустрэйлиан» в понедельник со ссылкой на официального представителя ВМФ РФ Игоря Дыгало сообщила, что в апреле текущего года российский военный корабль приступил к выполнению задачи по подготовке курсантов продолжительностью два месяца. Ранее корабль делал остановку у берегов Европы и в Шри-Ланке

Сообщается, что это первый заход российского военного корабля в Папуа-Новую Гвинею. Министр иностранных дел и торговли Папуа-Новой Гвинеи Римбинк Пато заявил, что в этом году его страна впервые примет у себя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/, визит учебного корабля России представляет собой дружеский жест перед саммитом АТЭС. «Приглашаем молодежь всех членов АТЭС посетить Папуа-Новую Гвинею накануне и в ходе саммита», — добавил он.

Отметим, что в ноябре этого года Папуа-Новая Гвинея впервые организует у себя саммит АТЭС. —0—