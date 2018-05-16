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Российский военный корабль впервые прибыл в Папуа-Новую Гвинею
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Российский военный корабль впервые прибыл в Папуа-Новую Гвинею 

ТАСС 51 минуту назад
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» прибыл в столицу Папуа-Новой Гвинеи город Порт-Морсби в рамках делового захода. Это первый в истории взаимоотношений России и Папуа-Новой Гвинеи заход российского военного корабля, сообщил в среду представитель Минобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
"Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» сегодня утром прибыл в Порт-Морсби. Деловой заход российского корабля продлится до 19 мая, после этого «Перекоп» продолжит движение по утвержденному маршруту во Владивосток", — сказал Дыгало.
По его словам, на борту корабля находятся свыше 200 курсантов 2-го и 4-го курсов Военно-морского института Военного учебно-научного центра ВМФ России.
Дыгало напомнил, что двухмесячный дальний поход с целью прохождения морской практики с Черноморского на Тихоокеанский флот начался 1 апреля и стал первым в истории походов Военно-морского института с точки зрения географии движения учебного корабля «Перекоп» (Севастополь — Владивосток).
"В рамках программы первого… захода корабля ВМФ России состоятся визиты вежливости начальника Военно-морского института контр-адмирала Владимира Соколова и командования корабля «Перекоп» к мэру города, руководству Вооруженных сил и ВМС Папуа-Новой Гвинеи. Экипаж учебного корабля и курсанты получат возможность отдыха и осмотра достопримечательностей Порта-Морсби", — отметил Дыгало.
В ходе практики на борту «Перекопа» перед курсантами штурманского факультета 4-го курса Военно-морского института стоит задача получить допуск к самостоятельному несению штурманской вахты, а курсантам 2-го курса — закрепить на практике теорию кораблевождения, включая астронавигацию.
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