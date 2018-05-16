Российский военный корабль впервые прибыл в Папуа-Новую Гвинею

"Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» сегодня утром прибыл в Порт-Морсби. Деловой заход российского корабля продлится до 19 мая, после этого «Перекоп» продолжит движение по утвержденному маршруту во Владивосток ", — сказал Дыгало.

По его словам, на борту корабля находятся свыше 200 курсантов 2-го и 4-го курсов Военно-морского института Военного учебно-научного центра ВМФ России.

Дыгало напомнил, что двухмесячный дальний поход с целью прохождения морской практики с Черноморского на Тихоокеанский флот начался 1 апреля и стал первым в истории походов Военно-морского института с точки зрения географии движения учебного корабля «Перекоп» ( Севастополь — Владивосток).

"В рамках программы первого… захода корабля ВМФ России состоятся визиты вежливости начальника Военно-морского института контр-адмирала Владимира Соколова и командования корабля «Перекоп» к мэру города, руководству Вооруженных сил и ВМС Папуа-Новой Гвинеи. Экипаж учебного корабля и курсанты получат возможность отдыха и осмотра достопримечательностей Порта-Морсби", — отметил Дыгало.

В ходе практики на борту «Перекопа» перед курсантами штурманского факультета 4-го курса Военно-морского института стоит задача получить допуск к самостоятельному несению штурманской вахты, а курсантам 2-го курса — закрепить на практике теорию кораблевождения, включая астронавигацию.