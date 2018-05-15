Ещё
«Ямал» получил еще одного «Сухого»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ямал» получил еще одного «Сухого» 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 15 мая, очередное воздушное судно SSJ «Сухой Суперджет» с регистрационным номером RA-89088 передано авиакомпании «Ямал».
Борт совершил перелет из аэропорта «Жуковский» на базу авиакомпании в аэропорту «Рощино» города Тюмень.
Самолет планируется эксплуатировать на всех направлениях авиакомпании.
Сейчас в парке перевозчика — 15 самолетов этого типа. Компания является вторым по величине парка после «Аэрофлота» эксплуатантом самолетов SSJ «Сухой Суперджет» в России. Всего авиакомпания «Ямал» должна получить от Государственной транспортной лизинговой компании 25 таких машин.
ИА Север-Пресс: последние новости
В России пока не планируют повышать налог на доходы физических лиц Салехардцы зажгли свечи в память о Великой Победе Ледоход прошел Нижневартовск
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Франция вернула Севастополь Украине235
«Верните мне ее, мне без нее плохо»47
Южная Корея приняла предложение КНДР70
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне30
Назван победитель боя Су-57 и F-22147
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа новая версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия Азия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение