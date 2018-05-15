«Ямал» получил еще одного «Сухого» 

Сегодня, 15 мая, очередное воздушное судно SSJ «Сухой Суперджет» с регистрационным номером RA-89088 передано авиакомпании «Ямал».
Борт совершил перелет из аэропорта «Жуковский» на базу авиакомпании в аэропорту «Рощино» города Тюмень.
Самолет планируется эксплуатировать на всех направлениях авиакомпании.
Сейчас в парке перевозчика — 15 самолетов этого типа. Компания является вторым по величине парка после «Аэрофлота» эксплуатантом самолетов SSJ «Сухой Суперджет» в России. Всего авиакомпания «Ямал» должна получить от Государственной транспортной лизинговой компании 25 таких машин.