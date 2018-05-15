Комплексы ПРО Aegis Ashore будут размещены на севере и юго-западе острова Хонсю 

ТОКИО, 15 мая. /ТАСС/. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра во вторник объявил, что два наземных комплекса ПРО американского производства Aegis Ashore будут размещены на противоположных концах острова Хонсю: в префектуре Акита на севере и в префектуре Ямагути на юго-западе.
"Эти два района станут кандидатами на размещение [установок]", — приводит информационное агентство Kyodo заявление главы военного ведомства, сделанное на пресс-конференции в Токио, состоявшейся после заседания правительства.
Акита и Ямагути и раньше назывались экспертами как потенциальные места развертывания Aegis Ashore, однако официальные лица до сих пор избегали говорить об этом конкретно. Двух таких установок, как утверждают власти, будет в целом достаточно, чтобы прикрыть всю территорию Японии от удара баллистических ракет. Токио указывает при этом в основном на угрозу со стороны КНДР. Однако Aegis Ashore можно использовать также для перехвата крылатых ракет большой дальности, в частности китайских.
Эти установки предполагается развернуть до 2023 года, однако процесс их размещения может быть ускорен. Каждый комплекс Aegis Ashore обойдется примерно в 100 млрд иен (около $917 млн). Это наземный вариант комплексов ПРО, которыми уже оснащены корабли ВМС Японии. Россия и Китай выступают против такого наращивания противоракетной обороны со стороны Токио, указывая, что это наносит ущерб балансу сил в регионе.