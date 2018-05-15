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СМИ: На полигоне в Крыму испытывают новейший подводный беспилотник
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СМИ: На полигоне в Крыму испытывают новейший подводный беспилотник 

RT на русском 2 часа назад
В Крыму на морском полигоне начались испытания новейшего беспилотного робототехнического комплекса «Клавесин-2». Об этом информирует газета «Известия».
В Главкомате ВМФ России рассказали, что испытания проводятся на военно-морском полигоне Феодосия.
В испытаниях также задействовано специальное опытовое судно проекта 20360ОС «Виктор Чероков», которое было недавно передано Черноморскому флоту.
Отмечается, что в дальнейшем полигон Феодосия будет использоваться для испытания морских робототехнических комплексов.
По словам независимого военно-морского эксперта Александра Мозгового, «Клавесин-2» способен решать широкий круг задач в интересах ВМФ. В том числе комплекс может обследовать дно на больших глубинах.
«Также «Клавесины» способны вести разведку подводной обстановки, собирать данные о рельефе дна в интересах корабельных группировок или других робототехнических комплексов», — пояснил эксперт.
Ранее стало известно, что в Крыму пройдут испытания транспортного судна на подводных крыльях.
RT на русском: последние новости
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