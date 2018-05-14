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Самолет‐разведчик НАТО пролетел возле российской границы
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Самолет‐разведчик НАТО пролетел возле российской границы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Самолет AWACS, стоящий на вооружении НАТО, произвел разведывательный полет возле Калининградской области. Оснащенный оборудованием радиолокационного обнаружения транспорт в течение двух часов кружил над регионом, сообщил «Интерфакс».
Борт с номером LX-N90447 вылетел с авиабазы города Познань и совершил круговой облет приграничной территории Польши. В то же время американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с номером борта 10-2043, приблизился к линии разграничения в Донбассе, покинув аэродром на Сицилии.
За время своего полета аппарат не менее шести раз подлетал к российской границе. С учетом размещенного на нем оборудования, приближение к границе позволило ему изучить обстановку в ДНР и ЛНР, а также на территориях расположенных рядом российских областей.
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