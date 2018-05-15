Украинские боевые дельфины предпочли смерть «оккупации»

Крыму Украинские боевые дельфины из Севастопольского океанариума отказались принимать еду из рук российских военных, об этом сообщил постпред президента Украины Борис Бабин . Чиновник утверждает, что дельфины, которые раньше тренировались с Военно-морскими силами Украины, остались верны своей присяге и не подчинились российской армии, вместо этого предпочтя умереть. Впрочем, почему такое решение дельфины приняли только сейчас, Бабин не объяснил.

Боевые дельфины, живущие в Севастополе , «отказались подчиняться» российским военным и якобы героически погибли, объявив голодовку. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Дельфины, по его словам, раньше принадлежали Военно-морским Силам ВСУ Украины, и после ухода украинской армии не смогли смириться с присутствием российских военных.

Украинское СМИ, которому Бабин рассказал историю животных, пишет, что те отказались получать пищу от российских военных и погибли от голода.

Бабин также отметил, что военно-морские силы Украины смогли так хорошо «воспитать» боевых дельфинов, что они предпочли голодную смерть службе в другой армии.

По рассказам чиновника, дрессированные дельфины общались со своими тренерами «через специальные свистки», а россияне, получившие эти свистки и все остальное специальное имущество, не смогли справиться с приученными животными.

Кроме того, постпред президента поставил украинских дельфинов-патриотов в пример военным.

«Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины», — заявил Бабин украинскому изданию «Обозреватель».

Он также рассказал о том, что по состоянию на 2018 год Военно-морские Силы ВСУ не принимают участия в практической или научно-исследовательской работе по использованию морских млекопитающих. В мае 2015 года советник Порошенко Юрий Бирюков сетовал, что в бюджете ВСУ до сих пор выделяются деньги на кормление боевых дельфинов, хотя их уже и нет на вооружении.

«Причем самое ужасное, что на кормление дельфина выделяется в десятки раз больше денег, чем на кормление одного бойца», — заметил тогда он.

В 2016 году Минобороны РФ заявило о закупке новых молодых афалин, что было связано с естественным процессом старения дельфинов и с необходимостью обновлять популяцию животных, обучаемых в Севастопольском океанариуме. Тогда было принято решение приобрести пять молодых дельфинов-афалин стоимость 350 тыс. рублей каждый.

Двумя годами ранее губернатор Севастополя Сергей Меняйло заявил, что в Севастопольском океанариуме продолжаются учения с боевыми дельфинами. На тот момент тренировки проходили с семью из десяти протестированных млекопитающих. Чему конкретно учатся дельфины, губернатор не рассказал.

Сейчас в мире существуют только два центра подготовки боевых дельфинов — это база Сан-Диего в США и Севастопольский океанариум. Другие данные о возможных российских программах использования животных не разглашаются в интересах ВМФ РФ

В Севастополе дельфинов начали тренировать для нужд советского ВМФ с 1973 года. В то время боевые дельфины-афалины проходили тренировки по специальным программам, разработанным советскими военными, в интересах ВМС Украины.

Тогда работа с дельфинами велась по трем направлениям: поиск и спасение тонущих, поиск мин, борьба с диверсантами.

Специально обученные животные умели находить оружие и военную технику на дне моря, атаковать боевых пловцов и корабли противника закрепленными на голове оружием и взрывчаткой. Они также служили для обнаружения подводных мин и для доставки взрывчатки к судну противника.

Главной задачей боевых дельфинов было обнаружение предметов под водой. В ходе тренировок с помощью дельфинов в Черном море было найдено множество затонувших предметов — начиная от мин, ракет и торпед и заканчивая сверхмалой подлодкой в акватории Феодосии.

После распада СССР и раздела Черноморского флота воинская часть, в которой готовили боевых дельфинов, перешла украинской стороне, и дельфины стали использоваться в мирных целях, в частности, для лечения детей-инвалидов. Однако из-за недостатка финансирования исследования были фактически свернуты и возобновлены лишь в 2012 году.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. После присоединения Крыма к России государственный океанариум и его боевые дельфины перешли в подчинение Министерства обороны РФ.