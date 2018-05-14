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Российский эксперт рассказал о новейшем китайском самолете‐амфибии AG600
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Российский эксперт рассказал о новейшем китайском самолете‐амфибии AG600 

360tv.ru 34 минуты назад
КНР в 2022 году начнет поставки нового самолета. О будущем AG600 рассказал бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич, сообщило ИА НСН.
«Он превосходит наш самолет-амфибию Бе-200, но немного. Он крупнее, но если брать основные характеристики, то он аналогичен нашему Бе-200. Китаец летает дальше, выше, потому что машина более тяжёлая. Но я бы сказал, что они одного класса. Нельзя говорить, что китаец — крупнейший в мире, а наш где-то вдалеке», — заявил Вадим Лукашевич.
Китайский самолет предназначен для тушения пожаров и выполнения задач в странах с достаточной береговой зоной. Именно поэтому не стоит ждать ажиотажа вокруг китайского самолета AG600.
Совместная российско‐американская поисковая экспедиция обнаружила в Приморье обломки самолета ВВС США «Каталина», который разбился в 1945 году.
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