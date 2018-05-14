Корабли НАТО вошли в грузинский порт Поти 

Четыре корабля второй постоянной военно‐морской группы НАТО (SNMG2) прибыли в грузинский порт Поти в понедельник, 14 мая. Об этом сообщил «Интерфакс».
В состав вошедшей в порт Поти группы натовских кораблей входят: флагманский корабль — эскадренный эсминец HMS Duncan (Великобритания), фрегат TCG Gemlik (Турция), фрегат BGS Drazki (Болгария) и фрегат RS Regele Ferdinant (Румыния).
С командованием кораблей в Поти встретились мэр города Гоча Курдгелия, губернатор края Самегрело — Земо Сванети Леван Шония и начальник Пограничной полиции МВД Грузии Темур Кекелидзе.
В рамках визита представители командования SNMG2 посетят базу Береговой охраны Пограничной полиции Грузии, а также проведут встречи с начальником Погранполиции и руководством департамента Береговой охраны.
Известно, что корабли НАТО пробудут в порту Поти до 18 мая и проведут с департаментом Береговой охраны Грузии совместные учения, целью которых является повышение уровня взаимодействий и взаимосовместимости между Грузией и альянсом.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что страна оказалась на грани гражданского противостояния из‐за действий полиции во время спецоперации в ночных клубах. Также он призвал власти предпринять шаги по либерализации наркополитики.