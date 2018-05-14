Пожарные в рамках подготовки к ЧМ-2018 отработали эвакуацию из отеля в Грозном

ГРОЗНЫЙ , 14 мая. / ТАСС /. Спасатели провели в понедельник пожарно-тактические учения в гостиничном комплексе The Local в Грозном, который выбрала для размещения сборная команда Египта по футболу во время чемпионата мира, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Чечне.

"В гостинице The Local города Грозного прошло межведомственное комплексное учение, направленное на повышение уровня боеготовности экстренных служб столицы и обучение обслуживающего персонала объекта порядку действий при различных чрезвычайных происшествиях. По легенде учения, на 10 этаже гостиницы произошло возгорание, помещения оказались затянуты дымом. Эвакуация персонала и постояльцев прошла оперативно еще до прибытия пожарных расчетов, однако не все смогли покинуть здание: на разных этажах люди оказались отрезаны от эвакуационных путей «огнем» и «дымом», — рассказали в пресс-службе.

В ходе учений отработаны различные способы спасения людей с использованием автолестницы, коленчатых подъемников, альпинистского снаряжения, а также «куба жизни» — устройства, на которое человек сможет прыгнуть из окна при пожаре. Всего в ходе спасательной операции было эвакуировано 18 условно пострадавших.

"Все действия служб фиксировались в журнале, элементы, требующие доработки, обсудили позже на построении. Были приняты меры для исключения таких недостатков в дальнейшем. В целом действия задействованных служб оцениваются на «хорошо», — отметил заместитель начальника ГУ МЧС Расул Абдулвахабов.

В учении были задействованы 116 человек и 60 единиц техники. Мониторинг обстановки проводился с помощью беспилотника.