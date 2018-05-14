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Военные медики и лётчики ЗВО оперативно окажут помощь условным пострадавшим в ходе учения в Ленинградской области
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Военные медики и лётчики ЗВО оперативно окажут помощь условным пострадавшим в ходе учения в Ленинградской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Санкт-Петербурге стартовало тактико-специальное военно-медицинское учение с личным составом отдельного транспортного смешанного авиационного полка, 442-го военного клинического госпиталя Западного военного округа и ВМА им. С. М. Кирова.
Сегодня в Санкт-Петербурге стартовало тактико-специальное военно-медицинское учение с личным составом отдельного транспортного смешанного авиационного полка, 442-го военного клинического госпиталя Западного военного округа и Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
Медицинский отряд специального назначения, входящий в состав военного госпиталя, в настоящее время совершает марш в назначенный район, где с помощью пневмокаркасных конструкций будет развёрнут полевой госпиталь с хирургическим, терапевтическим, приёмно-сортировочным и реанимационным отделениями со всей необходимой современной инфраструктурой.
Одним из главных эпизодов учения станет применение медицинских модулей, которые будут установлены на самолёт Ан-26, боевой вертолёт Ми-24 и транспортный вертолёт Ми-8. Военные медики отработают авиаэвакуацию условных пострадавших с проведением реанимационных действий на реальных биологических материалах.
В учении принимает участие свыше 500 человек от медицинских учреждений и авиационных подразделений Западного военного округа, задействовано около 200 единиц военной и специальной техники, включая реанимобили и авиацию.
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