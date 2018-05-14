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В расположении зенитного ракетного полка ЮВО на Кубани прошел День призывника
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В расположении зенитного ракетного полка ЮВО на Кубани прошел День призывника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия более 200 учащихся выпускных классов средних общеобразовательных школ города получили возможность ознакомиться с условиями жизни и быта военнослужащих, посетили казармы, столовую, учебные классы.
В зенитном ракетном полку армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Краснодарском крае, прошел День призывника.
В ходе мероприятия более 200 учащихся выпускных классов средних общеобразовательных школ получили возможность ознакомиться с условиями жизни и быта военнослужащих, посетили казармы, столовую, учебные классы.
На выставке вооружения, военной и специальной техники школьники осмотрели стрелковое оружие, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» и современный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
Также в ходе мероприятия военнослужащие полка провели с призывниками ознакомительные занятия по огневой, строевой, инженерной, медицинской и физической подготовке, в ходе которых подростки сдали нормативы по физической подготовке, а также по сборке и разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова.
В завершение акции военнослужащие рассказали школьникам о проводимых учениях, других мероприятиях боевой подготовки, показали фото и видеоматериалы, запечатлевшие события, происходящие на них.
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