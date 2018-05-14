В Марийском филиале «Оборонлеса» прошли тактико-специальные учения лесопожарных формирований

Цель данных учений — отработка практических навыков, тактики тушения пожара и обеспечение оперативного информационного взаимодействия между диспетчерскими службами при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В Марийском филиале «Оборонлеса» прошли учения личного состава пожарно-химической станции II типа по тушению условного пожара.

Цель данных учений — отработка практических навыков, тактики тушения пожара и обеспечение оперативного информационного взаимодействия между диспетчерскими службами при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.