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В Марийском филиале «Оборонлеса» прошли тактико-специальные учения лесопожарных формирований
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В Марийском филиале «Оборонлеса» прошли тактико-специальные учения лесопожарных формирований 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Цель данных учений — отработка практических навыков, тактики тушения пожара и обеспечение оперативного информационного взаимодействия между диспетчерскими службами при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В Марийском филиале «Оборонлеса» прошли учения личного состава пожарно-химической станции II типа по тушению условного пожара.
Цель данных учений — отработка практических навыков, тактики тушения пожара и обеспечение оперативного информационного взаимодействия между диспетчерскими службами при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.
Подобные учения проводятся в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2018 года во всех филиалах ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России и способствуют достижению слаженности действий личного состава при тушении лесных пожаров.
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