В Марийском филиале «Оборонлеса» прошли тактико-специальные учения лесопожарных формирований 

Цель данных учений — отработка практических навыков, тактики тушения пожара и обеспечение оперативного информационного взаимодействия между диспетчерскими службами при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В Марийском филиале «Оборонлеса» прошли учения личного состава пожарно-химической станции II типа по тушению условного пожара.
Цель данных учений — отработка практических навыков, тактики тушения пожара и обеспечение оперативного информационного взаимодействия между диспетчерскими службами при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.
Подобные учения проводятся в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2018 года во всех филиалах ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России и способствуют достижению слаженности действий личного состава при тушении лесных пожаров.