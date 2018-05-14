Более 1500 тактических учений с начала года проведено с пожарными командами ЦВО

В отработке практических действия было задействовано более 1700 человек и около 100 единиц техники, все они проводились и проводятся на наиболее пожароопасных объектах с привлечением подразделений пожарной службы МЧС России

Более 1500 тактических учений по отработке действий в условиях чрезвычайных ситуаций проведено с пожарными командами Центрального военного округа в Поволжье, на Урале и в Сибири.

В отработке практических действия было задействовано более 1700 человек и около 100 единиц техники.

Учения проводились и проводятся на наиболее пожароопасных объектах с привлечением подразделений пожарной службы МЧС России.

Служба оперативных дежурных выполняет круглосуточный мониторинг для осуществления экстренных действий при возникновении пожаров в воинских частях и на прилегающей территории. Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в ходе авиационного патрулирования отслеживают лесопожарную обстановку в режиме реального времени, в том числе ночью с применением камер инфракрасного диапазона.