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Российский грузовозвращаемый корабль «Союз» совершит первый полёт летом 2019 года
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Российский грузовозвращаемый корабль «Союз» совершит первый полёт летом 2019 года 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Вести.Ru
Испытательный полёт первого российского космического корабля на базе «Союза», способного и доставлять, и возвращать грузы с орбиты, состоится в следующем году, сообщили представители ракетно-космической корпорации «Энергия».
Запланированный запуск беспилотного корабля «Союз МС» в августе 2019 года связан, прежде всего, с отработкой в реальном полёте модернизированной системы управления движением и навигацией, говорится в заявлении.
О планах создать такую модификацию «Союза» для транспортно-технического обеспечения сообщалось в феврале 2018 года. Корабль должен обеспечить доставку на Землю до 500 килограммов грузов. Впервые о такой версии корабля стало известно в 2007 году.
Для запуска этого корабля будет использоваться ракета «Союз-2». Корабль сможет находиться в космосе до 370 суток. Возвращение «Союза» после первого полёта намечено на февраль 2020 года.
Способный возвращать грузы «Союз» будет создан на базе транспортного корабля «Прогресс». Он сохранит приборно-агрегатный отсек и отсек дозаправки от «Прогресса», но получит спускаемую капсулу от «Союза».
На сегодняшний день в космическом корабле «Союз МС» можно вернуть около 60 килограммов груза. Если же одно из трёх кресел в корабле освободится, можно воспользоваться этим для доставки на МКС и возвращения ещё 60-80 килограммов груза, пишет РИА Новости.
Напомним, что пока возвращать грузы с орбиты умеют только американские корабли Dragon. Российские корабли снабжения серии «Прогресс» после сведения с орбиты затапливают в океане.
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