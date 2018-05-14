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Вторая модель самолета МС-21-300 приступила к летным испытаниям
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Вторая модель самолета МС-21-300 приступила к летным испытаниям 

Банки Сегодня 52 минуты назад
Вторая модель самолета МС-21-300 приступила к летным испытаниямПробный полет проходил на высоте до 3000 метров. Борт находился в воздухе 1 час 7 минут и развивал скорость до 400 километров в час. Пилоты, которые осуществляли проверку борта, провели ряд испытаний, чтобы протестировать управляемость самолета в различных условиях. Также проверке подверглись устойчивость борта и работоспособность всех бортовых систем.
Андрей Воропаев и Василий Севастьянов — летчики-испытатели, которые проводили проверку воздушного судна. После завершения полета, пилоты сообщили, что на 100% выполнили полетное задание. При выполнении задания аварийных ситуаций не возникало, полет прошел в штатном режиме.
После проведенных испытаний с заявлением выступил и. о. Министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он сообщил, что успешное испытание второго опытного образца самолета МС-21-300 — это первый шаг на пути к успешной летной сертификации воздушного судна.
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