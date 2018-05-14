Лучшие снайперы ВДВ России на полигоне под Брестом будут соревноваться с белорусскими коллегами в точности стрельбы 

Основная цель состязаний — обмен опытом и проверка уровня подготовки снайперских пар в стрельбе на различных дистанциях, в условиях, максимально приближенных к боевым.
Лучшие снайперы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России из Ивановской и Тульской воздушно-десантных дивизий прибыли в город Брест (Республика Беларусь) со штатным вооружением, где примут участие в одном из самых престижных состязаний Министерства обороны РБ.
Сегодня российские десантники на одном из полигонов в Брестской области приступили к практической части состязаний снайперских пар.
Основная цель состязаний — обмен опытом и проверка уровня подготовки снайперских пар в стрельбе на различных дистанциях, в условиях, максимально приближенных к боевым.
В соответствии с правилами состязаний каждый стрелок будет иметь одну винтовку с оптическим прицелом и целый арсенал дополнительного оборудования и снаряжения.
Совместное мероприятие боевой подготовки проходит в соответствии с планом сотрудничества между оборонными ведомствами Российской Федерации и Республики Беларусь на 2018 год и продлится до 20 мая.