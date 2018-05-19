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«Ударные» подразделения Каспийской флотилии готовятся к проверке на подтверждение своих почетных наименований
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«Ударные» подразделения Каспийской флотилии готовятся к проверке на подтверждение своих почетных наименований 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
К ним относятся экипажи ракетного корабля «Дагестан», МРК «Град Свияжск», МАК «Астрахань», базового тральщика «Магомед Гаджиев», а также две десантно-штурмовые роты морской пехоты.
Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) из состава подразделений, именуемых «ударными», начали подготовку на подтверждение присвоенных им почетных наименований.
Личный состав таких подразделений должен будет показать знания своих функциональных обязанностей, умения применять их на практике, а также пройти проверку физической подготовленности и выполнить упражнение контрольных стрельб из штатного оружия на оценку не ниже «хорошо». В числе таковых на Каспийской флотилии сегодня ракетный корабль «Дагестан», малый ракетный корабль «Град Свияжск», малый артиллерийский корабль «Астрахань», базовый тральщик «Магомед Гаджиев», а также две десантно-штурмовые роты морской пехоты.
Кроме того, в рамках проверки другие подразделения флотилии, которые на данный момент не именуются «ударными», также могут получить почетное наименование.
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