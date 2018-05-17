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На корабле «Астрахань» Каспийской флотилии ликвидировали учебный пожар
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На корабле «Астрахань» Каспийской флотилии ликвидировали учебный пожар 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Важным этапом противопожарной подготовки является отработка четкости и слаженности действий аварийно-спасательной группы. В действиях каждого военнослужащего не должно быть ошибок, поэтому учения по борьбе за живучесть проводятся на кораблях регулярно.
На Каспийской флотилии с экипажем малого артиллерийского корабля «Астрахань» проведено учение по ликвидации пожара.
По его замыслу, в одном из отсеков возникло возгорание. Личный состав аварийно-спасательной группы (АСГ) немедленно приступил к обнаружению, локализации и ликвидации пожара.
При помощи специального противопожарного средства, так называемого «пеногона», АСГ быстро нейтрализовала очаг возгорания и не допустила распространения огня в другие отсеки.
Важным этапом противопожарной подготовки является отработка четкости и слаженности действий аварийно-спасательной группы. В действиях каждого военнослужащего не должно быть ошибок, поэтому учения по борьбе за живучесть проводятся на кораблях регулярно.
После борьбы с пожаром на корабле аварийно-спасательной группы «Астрахани» отработала нормативы по ликвидации пробоины в корпусе.
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