На корабле «Астрахань» Каспийской флотилии ликвидировали учебный пожар

Важным этапом противопожарной подготовки является отработка четкости и слаженности действий аварийно-спасательной группы. В действиях каждого военнослужащего не должно быть ошибок, поэтому учения по борьбе за живучесть проводятся на кораблях регулярно.

На Каспийской флотилии с экипажем малого артиллерийского корабля «Астрахань» проведено учение по ликвидации пожара.

По его замыслу, в одном из отсеков возникло возгорание. Личный состав аварийно-спасательной группы (АСГ) немедленно приступил к обнаружению, локализации и ликвидации пожара.

При помощи специального противопожарного средства, так называемого «пеногона», АСГ быстро нейтрализовала очаг возгорания и не допустила распространения огня в другие отсеки.

Важным этапом противопожарной подготовки является отработка четкости и слаженности действий аварийно-спасательной группы. В действиях каждого военнослужащего не должно быть ошибок, поэтому учения по борьбе за живучесть проводятся на кораблях регулярно.

После борьбы с пожаром на корабле аварийно-спасательной группы «Астрахани» отработала нормативы по ликвидации пробоины в корпусе.