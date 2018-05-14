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Корабль Каспийской флотилии «Град Свияжск» провел тренировку по связи
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Корабль Каспийской флотилии «Град Свияжск» провел тренировку по связи 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме этого, экипаж отработал вопросы борьбы за живучесть, выполнил задачи по противоминной защите корабля, а также охране и обороне при стоянке на незащищённом рейде с профилактическим гранатометанием.
Малый ракетный корабль (МРК) Каспийской флотилии «Град Свияжск», выполняющий задачи боевой службы в море, провел тренировку по связи.
Она заключалась в установлении каналов связи между кораблем в море и объектами Каспийской флотилии на берегу, в том числе со штабом объединения, с узлами связи пунктов постоянного базирования кораблей, а также с расчетами загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) «Подсолнух».
Проверка связи проводилась в разных точках Каспийского моря, в районах общего плавания, с целью отладки качества связи и повышения уровня прохождения сигналов.
Кроме тренировки по связи экипаж «Града Свияжска» отработал вопросы борьбы за живучесть, выполнил задачи по противоминной защите корабля, а также охране и обороне при стоянке на незащищённом рейде с профилактическим гранатометанием.
Малый ракетный корабль «Град Свияжск» заступил на 30— дневную боевую службу в Каспийском море в начале мая. В морском походе экипаж корабля пройдёт более 1500 миль.
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