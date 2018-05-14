Второй МС-21-300 начал летные испытания

Первый полет продолжался 1 час 7 минут и проходил на высоте до 3тыс. м на скорости до 400 км/ч. Программа полета включала проверку на устойчивость и управляемость при различной конфигурации крыла с уборкой и выпуском шасси, а также проверку работоспособности бортового оборудования.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова и Андрея Воропаева. По словам Василия Севастьянова, полетное задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме.

«Полет второго самолета — это значимое событие, которое обеспечит своевременное проведение летных сертификационных испытаний», — отметил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров . Глава Минпромторга сообщил, что с сегодняшнего дня в программе испытаний принимают участие три самолета МС-21-300: два из них летают, один проходит статические испытания в ЦАГИ . «На Иркутском авиационном заводе идет постройка еще трех опытных машин. Параллельно с летными и статическими испытаниями в настоящее время ведется активная подготовка к развертыванию серийного производства нового авиалайнера», — пояснил Денис Мантуров.

Президент Объединенной авиастроительной корпорации и корпорации «Иркут» Юрий Слюсарь сообщил, что завод «Авиастар-СП» приступил к изготовлению панелей для первых самолетов, которые будут поставлены заказчикам. «За последние годы на предприятиях авиационной промышленности России проведена глубокая модернизация. На Иркутском авиационном заводе введена в строй самая современная масштабируемая линия сборки новейших гражданских лайнеров. В рамках ОАК развиты принципиально новые компетенции в области разработки и производства конструкций из полимерных композиционных материалов. Их широкое использование — одно из основных преимуществ самолета. Новое высокотехнологичное производство обеспечит развитие программы МС-21 и других перспективных авиационных проектов», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

«По летно-техническим характеристикам и экономичности самолет МС-21 превзойдет имеющиеся аналоги за счет передовой аэродинамики, новейших двигателей и самолетных систем, а также благодаря широкому применению современных композитных материалов», — заявил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков

Предприятия Ростеха производят более 50% авионики авиалайнера, обеспечивают титаном, а также поставляют композитные панели хвостового оперения. Объединенная двигателестроительная корпорация , входящая в Ростех, станет поставщиком двигателей ПД-14, которые, наряду с двигателями Pratt & Whitney PW1400G, будут устанавливаться на серийные самолеты МС-21. В феврале 2018 года авиакомпания «Аэрофлот» подписала с лизинговой компанией «Авиакапитал-Сервис» (в составе Ростеха) твердый контракт на поставку 50 самолетов МС-21-300.

Первый самолет МС-21-300 выполняет программу летных испытаний на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковском . Испытания подтверждают правильность технических решений. В частности, самолет проверен на устойчивость и управляемость, определены его взлетно-посадочные характеристики, испытаны различные режимы работы силовой установки, включая запуск двигателя в полете, определены характеристики вывода самолета из глубоких завалов по крену.

В интересах программы проводится большой объем наземных тестов. В ЦАГИ ведутся прочностные испытания самолета МС-21. В ходе завершившихся в конце прошлого года испытаний композитного кессона крыла подтверждена его достаточная прочность для выполнения полетов на предельных режимах. Испытания композитных агрегатов механизации подтвердили их прочность при максимально возможных нагрузках в наиболее агрессивных условиях эксплуатации.