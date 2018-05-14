«Технодинамика» разработает шасси для российско-китайского самолета CR929

«В рамках контракта специалисты «Технодинамики» проведут предварительные расчеты параметров амортизационных стоек передней и основных опор шасси. Ожидается, что все работы будут завершены до октября 2018 года», — говорится в сообщении компании.