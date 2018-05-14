«Технодинамика» разработает шасси для российско-китайского самолета CR929 

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» разработает шасси широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 совместной разработки России и Китая, сообщает в понедельник пресс-служба холдинга.
Соответствующий контракт был заключен между компанией «Гражданские самолеты Сухого» и самарским предприятием «Технодинамики» «Авиаагрегат».
«В рамках контракта специалисты «Технодинамики» проведут предварительные расчеты параметров амортизационных стоек передней и основных опор шасси. Ожидается, что все работы будут завершены до октября 2018 года», — говорится в сообщении компании.
CR929 — проект перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Лайнер разрабатывается российской Объединенной авиастроительной корпорацией и китайской COMAC.