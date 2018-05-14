Российские баллистические ракеты получат новое назначение

Десятки снятых с боевого дежурства баллистических ракет могут быть использованы для запуска гражданских спутников в рамках возобновленной программы «Рокот».

— Предназначенные для участия в программе ракеты после модификации получат, как ожидается, название «Рокот-2». Главным отличием от первого «Рокота» станет использование российской, а не украинской системы управления в новом разгонном блоке «Бриз-КМ-2». Первый запуск ракеты по новой программе с космодрома Плесецк планируется в 2020-2021 годах, — рассказал "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

Напомним, в апреле стартовала последняя ракета-носитель «Рокот» с коммерческим спутником на борту. До конца 2018 года запланированы еще три запуска с военными и научными космическими аппаратами, затем использование ракет этого типа прекратится.

Ракета-носитель «Рокот» разработана на базе жидкостной трехступенчатой баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (в классификации НАТО SS-19 Stiletto), постепенно снимаемой с вооружения РВСН . Гражданскую версию МБР оснастили украинским разгонным блоком «Бриз-КМ», первый запуск «Рокота» по суборбитальной траектории был произведен в 1990 году.