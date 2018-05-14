Связисты ВВО провели тренировку по организации связи в условиях активного противодействия РЭБ условного противника

Специалисты отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием различных каналов между пунктами управления.

Военнослужащие подразделений войск связи Восточного военного округа провели радиотренировку.

В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

Военные связисты выполнили нормативы по развертыванию, работе и перемещению современных аппаратных станций и комплексов связи как в дневное, так и в ночное время.

В ходе тренировки была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.

К мероприятиям было привлечено более тысячи человек, задействовано около 200 единиц техники, в том числе современные комплексы «Редут-2УС», станции спутниковой связи «Ливень», оснащенные спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, пункты управления связи, антенные модули и командно-штабные машины, такие как Р-166, П-260, радиорелейные станции Р-419Л1, антенные модули Р-431АМ и радиостанции Р-149АКШ.