Военные пожарные с начала года провели 1,5 тыс. учений на Урале, в Сибири и Поволжье

ЕКАТЕРИНБУРГ , 14 мая. / ТАСС /. Пожарные команды Центрального военного округа с начала 2018 года провели более 1,5 тысячи тактических учений в регионах Урала, Сибири и Поволжья. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе военного округа.

"Более 1,5 тысячи тактических учений по отработке действий в условиях чрезвычайных ситуаций проведено с пожарными командами Поволжья, Урала и Сибири. В отработке практических действий задействованы более 1,7 тысячи человек личного состава и 100 единиц техники. Маневры проводились на наиболее пожароопасных объектах с привлечением подразделений пожарной службы МЧС России ", — сказали в округе.

В пресс-службе добавили, что оперативные дежурные выполняют круглосуточный мониторинг для осуществления экстренных действий при возникновении пожаров в воинских частях и на прилегающих территориях. «Расчеты беспилотных летательных аппаратов „Орлан-10“ в ходе авиационного патрулирования отслеживают лесопожарную обстановку в режиме реального времени, в том числе ночью с применением камер инфракрасного диапазона», — уточнили в пресс-службе.