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Военные пожарные с начала года провели 1,5 тыс. учений на Урале, в Сибири и Поволжье
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Военные пожарные с начала года провели 1,5 тыс. учений на Урале, в Сибири и Поволжье 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Пожарные команды Центрального военного округа с начала 2018 года провели более 1,5 тысячи тактических учений в регионах Урала, Сибири и Поволжья. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе военного округа.
"Более 1,5 тысячи тактических учений по отработке действий в условиях чрезвычайных ситуаций проведено с пожарными командами Поволжья, Урала и Сибири. В отработке практических действий задействованы более 1,7 тысячи человек личного состава и 100 единиц техники. Маневры проводились на наиболее пожароопасных объектах с привлечением подразделений пожарной службы МЧС России", — сказали в округе.
В пресс-службе добавили, что оперативные дежурные выполняют круглосуточный мониторинг для осуществления экстренных действий при возникновении пожаров в воинских частях и на прилегающих территориях. «Расчеты беспилотных летательных аппаратов „Орлан-10“ в ходе авиационного патрулирования отслеживают лесопожарную обстановку в режиме реального времени, в том числе ночью с применением камер инфракрасного диапазона», — уточнили в пресс-службе.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
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