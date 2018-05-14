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На Тихоокеанском флоте проходит зачетное тактическое учение соединения кораблей охраны водного района
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На Тихоокеанском флоте проходит зачетное тактическое учение соединения кораблей охраны водного района 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На первом этапе в акватории залива Петра Великого тральщики и ракетные катера в составе двух корабельных групп совместно решали противоминные задачи.
В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота корабли бригады охраны водного района главной базы ТОФ приступили к выполнению задач в рамках зачетного тактического учения соединения.
На первом этапе в акватории залива Петра Великого тральщики и ракетные катера в составе двух корабельных групп совместно решали противоминные задачи. В частности, базовые тральщики «БТ-215» и «БТ-256» осуществили проводку за тралами и обеспечили развертывание в море ударной группы ракетных катеров. Корабельной тральной группой обнаружены и нейтрализованы учебные морские мины. Экипажами кораблей выполнены установленные нормативы, успешно отработаны задачи по постановке контактных и неконтактных тралов.
В морском полигоне ракетные катера «Р-297» и «Р-298» осуществили вывод сил из-под удара условного противника, провели учение по организации обороны отряда кораблей от средств воздушного нападения противника. Также экипажами отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей, выполнены задачи по совместному маневрированию и организации связи, а также по борьбе за живучесть.
В рамках учения проведена тренировка по организации охраны и обороны кораблей при стоянке на незащищенном рейде с выполнением практических противодиверсионных гранатометаний.
Во время выхода в море ракетные катера получат допуск к выполнению боевых упражнений.
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