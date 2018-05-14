Иран покупает 40 российских авиалайнеров SSJ-100

Российский авиастроитель "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подписал соглашение о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в Иран . Адресатами поставок стали здешние перевозчики «Iran Airtour» и «Iran Aseman», которые получат по 20 SSJ 100. Документ подписали в рамках авиасалона «Eurasia Airshow», проходящего в Турции . Сделка может сделать Иран крупнейшим зарубежным закупщиком российского самолета для региональных авиалиний.

Иранские заказчики рассчитывают на получение самолетов новой версии собранных в большей части из российских компонентов — их доля вырастет на 10-15% (до 50-60%). Президент компании-производителя, Александр Рубцов , заявил, что проект модификации регионального самолета предполагает более тесное взаимодействие с поставщиками из РФ . В частности, речь идет об оснащении воздушного судна такими российскими компонентами как инерциальная система, вспомогательная силовая установка (ВСУ), гидравлика, электросистемы, трубопроводы и интерьер. Название новой модификации самолета — SSJ 100R (RRJ-95R).

Около года времени понадобится сторонам для урегулирования всех вопросов по сделке и превращения соглашений в полноценные контракты. Начало поставок запланировано на 2020 год, выполнить взятые по контрактам обязательства авиастроитель собирается в течение двух лет.

Стоит отметить, что ГСС пытается не впервые выйти на иранский рынок. Еще в 2015 году компания анонсировала планы о поставке 100 единиц авиатехники, говоря, что местные перевозчики проявляют заинтересованность к российским самолетам.

Тогда сообщалось, что предприятия из Ирана необходимо включить в промышленную кооперацию по сборке российского лайнера. На сегодняшний день Иран остро нуждается в обновлении авиационного парка, чему помешали санкции в отношении Тегерана . Известно, что кроме российского авиалайнера, иранцы проявили интерес к другим машинам и подписали соглашения на поставку в страну ВС Airbus, Boeing , турбовинтовых ATR.