В приморской тайге выкопали американскую «летающую лодку Каталину», потерпевшую крушение в 1945 году

В Приморье участники совместной российско-американской поисковой экспедиции подняли из земли детали разбившегося в 1945 году в тайге американского самолета «Каталина». Он был поставлен США по ленд-лизу для нужд советской армии в числе 200 подобных машин.

"Ученые и военные специалисты, которые обеспечивают практическую деятельность российско-американской комиссии по военнопленным и пропавшим без вести, на первом этапе работы под Владивостоком обследовали участок тайги, где в 1945 году потерпел крушение американский самолет PBN-1 «Каталина» отдельного морского разведывательного авиаполка Тихоокеанского флота (ТОФ)" — рассказал

начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский 14 мая.

Специалисты осмотрели место падения найденной «Каталины» и прилегающую территорию, зафиксировали на фото и видео все находки. Среди них — образцы обшивки и маркированные детали, фрагменты военной формы, часть летного парашютного снаряжения. Далее найденные фрагменты передадут в лабораторию, где работу ученые продолжат их изучение.

Воскресенский уточнил ТАСС , что PBN-1 «Каталина» был «летающей лодкой», или гидросамолетом, способным приземляться на водную поверхность и взлетать с нее.

Для борьбы с подводными лодками в годы Великой Отечественной войны в советской армии пробовали применять многие типы самолетов, имевшихся в авиапарке ВВС ВМФ: Ил-4 и МБР-2, «Бостоны» и «Киттихауки», Пе-3 и Ил-2. Все они показали себя неудовлетворительно — то плох обзор, то слишком велика скорость (рвутся парашюты ПЛАБ-100), то мал радиус действия, пишет сайт

Airpages.ru. И только PBN-1, прозванный англичанами «Каталиной», как описывает Airpages.ru, угодил всем — его многочисленный экипаж имел хороший обзор, достаточно большой диапазон рабочих скоростей, мощное вооружение, прочный планер, возможность при необходимости садиться в открытом море, оборудование, значительно превосходящее по уровню отечественное.

В годы Великой Отечественной войны советской армии было поставлено по ленд-лизу около 200 таких машин различных модификаций. Участники недавно стартовавшей российско-американской экспедиции планируют установить места предполагаемого падения американских самолетов. Совместно с российскими поисковиками работают группа военных Агентства по учету потерь и пропавших без вести Министерства обороны США и ученые-археологи Питтсбургского университета.