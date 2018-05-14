В Алматы будут собирать вертолеты Ми-8/17 

Первый этап сборки средних двухдвигательных вертолетов Ми-8/17 начнется в Алматы в текущем году.
Крупно-узловая сборка вертолетов Ми-8/17 будет проводиться на базе Алматинского авиаремонтного завода 405, сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.
«Мы планируем начать организацию крупно-узловой сборки вертолетов Ми-8/17 на базе Алматинского авиаремонтного завода 405. В этом году мы должны приступить к первому этапу сборки этих вертолетов», — сказал Атамкулов.
Он также подчеркнул, что вертолет Ми-8 зарекомендовал себя за многие годы эксплуатации в десятках стран мира.
Ми-8 — самый массовый двухдвигательный вертолет. За годы производства построено свыше 12 тысяч машин, который эксплуатинуются в десятках стран мира.