В Алматы будут собирать вертолеты Ми-8/17

Первый этап сборки средних двухдвигательных вертолетов Ми-8/17 начнется в Алматы в текущем году.

Бейбут Атамкулов. Крупно-узловая сборка вертолетов Ми-8/17 будет проводиться на базе Алматинского авиаремонтного завода 405, сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана

«Мы планируем начать организацию крупно-узловой сборки вертолетов Ми-8/17 на базе Алматинского авиаремонтного завода 405. В этом году мы должны приступить к первому этапу сборки этих вертолетов», — сказал Атамкулов.

Он также подчеркнул, что вертолет Ми-8 зарекомендовал себя за многие годы эксплуатации в десятках стран мира.

Ми-8 — самый массовый двухдвигательный вертолет. За годы производства построено свыше 12 тысяч машин, который эксплуатинуются в десятках стран мира.