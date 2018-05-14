Минобороны России создаст интеллектуальную систему контроля ядерных испытаний 

Запуск запланирован на 2027-й год. Создание подобной интеллектуальной системы стало частью общей концепции развития Службы специального контроля МО РФ.
Министерство обороны РФ создаст интеллектуальную систему для контроля ядерных испытаний к 2027 году. Об этом сообщается в видеоролике, опубликованном в официальных социальных сетях ведомства.
Ролик посвящен 60-летнему юбилею Службы специального контроля МО РФ. В нем рассказывается об исторических этапах развития службы и ее перспективах, в том числе о создании новых систем контроля.
Как следует из записи, создание интеллектуальной информационной системы контроля ядерных испытаний и геофизической обстановки запланировано на 2026-2027 годы. Оно станет частью общей концепции развития ССК МО РФ.
Служба специального контроля следит за испытаниями ядерного оружия как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в рамках международных договоров об ограничении. Кроме того, ССК МО РФ наблюдает сейсмическую и радиационную обстановку на планете.