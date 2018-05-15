«Революционное оружие России»: чем «Ураны» удивили американские СМИ

Впервые представленные 9 мая на параде Победы в Москве российские робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9» кардинально могут изменить баланс сил в военных конфликтах будущего, они «оторвались от зарубежных конкурентов». Такое мнение высказал военный обозреватель американского журнала The National Interest (NI).

Иностранный эксперт называет одно из главных достоинств — эти машины уже проверены в реальной боевой обстановке и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Комплекс «Уран-6», стоящий на вооружении российской армии с 2016 года, принимал участие в разминировании целого ряда сирийских городов, что позволило сохранить сотни жизней мирного населения.

О боевом применении в Сирии и испытаниях второго робота до недавнего времени официально не сообщалось. 6 мая, во время проведения генеральной репетиции военного парада на Красной площади, Минобороны РФ заявило, что многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя «Уран-9» «отлично зарекомендовал себя в ходе оказания помощи по борьбе с международным терроризмом в Сирии». Однако пока этот робот не принят на вооружение, но полным ходом проходит государственные испытания.

Эра беспилотных танков

Виктор Литовкин. Заявление американцев о том, что наши «Ураны» способны изменить расстановку сил в возможном конфликте будущего, несколько преувеличены, считает военный обозреватель ТАСС

Главная задача таких роботов — заменить военнослужащего в опасной для жизни ситуации. «Но только под управлением оператора, — подчеркивает эксперт. — За каждой такой машиной стоит человек, который им управляет на расстоянии. Ни о какой автономии боевых роботов пока говорить не приходится. Если только в них не заложена специальная программа, и в любом случае они должны находиться под контролем мыслящего человека».

В статье NI сообщается, что США Китай тоже ведут разработки подобных комплексов, называя их роботами-танками. Однако дальше создания прототипов эти страны не продвинулись.

По мнению Литовкина, трудно сказать, почему наши роботизированные комплексы по американской версии — «революционное оружие». «Возможно, они имеют в виду, что эти системы открывают дорогу в войска новому виду техники, которой раньше не было», — говорит он.

Не совсем правильно называть робототехнический комплекс «Уран-9» роботом-танком, считает кандидат военных наук Сергей Суворов . «Он хоть и представляет собой боевую гусеничную машину с мощным вооружением, но задачи у него немного другие, и использование должно отличаться, — рассказывает эксперт. — Если танки должны идти в тесном взаимодействии вместе с пехотой, то „Ураны“ призваны работать самостоятельно, „расчищая“ дорогу и танкам, и пехоте».

"Вкалывают" роботы

Многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-6» принимал участие в разминировании древнего города Пальмиры, а также сирийских городов Алеппо и Дейр-эз-Зор. «Он действовал на самых опасных и сложных заминированных участках местности, что позволило сохранить сотни жизней мирного населения и военнослужащих инженерных подразделений правительственных войск», — отмечали в военном ведомстве.

Уникальность этого робота — в способности разрушить обнаруженное на местности взрывное устройство или подвести его к подрыву, при этом обеспечивается полная безопасность личного состава.

"Ураном-6" управляет оператор по радиоканалу при помощи пульта с дистанции не менее 50 м и может работать на удалении до 1000 м. Масса пульта управления с бронежилетом и шлемом достигает 35 кг. Машина оснащена комплектом навесного оборудования, состоящим из отвалов и тралов различных типов. Сам саперный агрегат перепахивает землю, подрывая все обнаруженные во время траления мины с массой взрывчатого вещества до 1 кг. Двигаясь по ровной местности, 6-тонный робот-сапер способен работать со скоростью до 3 км/ч. Также может подняться на стенку высотой до 1,2 м.

Другой робот — «Уран-9» — создан для защиты личного состава, вывода его из-под огня противника. Он имеет мощное вооружение, позволяющее поражать не только живую силу и легкобронированную технику, но и танки, а также другие высокозащищенные объекты.

Конструкция установки вооружения имеет модульный принцип построения. 12-тонная машина оснащена противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) «Атака» против наземных и воздушных целей, 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Также имеются реактивные пехотные огнеметы «Шмель-М». Поражение ракетами бронетехники может происходить на дальностях до 5000 м днем и 3500 м ночью.

По словам военпреда Масленникова, аппаратура «Урана-9» встраивается в единую систему управления тактического звена, обладая защитой от несанкционированного доступа и средств радиоэлектронной борьбы. «Противник не в состоянии перехватить управление им. Можно с гордостью сказать, что аналогов „Урана-9“ в мире нет», — заявил офицер газете «Красная звезда».

Кстати, в полный комплект входят четыре робота, один пункт управления, машина для перевозки и технического обеспечения, прицеп и другое. «Все четыре машины держат связь между собой на расстоянии до 1 км, поэтому пункт управления может находиться от ближайшего робота в 3 км, а от самого дальнего — в 6 км», — говорит Масленников.

При этом эксперт не исключает, что он сможет действовать в связке с вертолетом, с беспилотником, но обязательно под контролем и управлением оператора. Кстати, «Уран-9» имеет камеру тепловизора, что позволяет идентифицировать лежащего в засаде снайпера противника. При этом сам комплекс сложно взять в прицел. Он оснащен системой предупреждения о лазерном облучении и оборудованием для обнаружения, распознавания и сопровождения целей.

Дмитрий Шугаев. На форуме «Армия-2017» стало известно, что интерес к подобным роботам уже проявляют за рубежом. «К современным робототехническим комплексам „Уран-9“ проявляет интерес ряд иностранных заказчиков, в том числе представители ОАЭ . Однако официального обращения о поставке российская сторона пока не получала», — сообщил ТАСС в ходе выставки директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству