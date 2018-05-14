Эксперт рассказал, когда армия РФ будет массово использовать робототехнику

Российские роботетехнические комплексы «Уран» оторвались от зарубежных конкурентов и способны изменить расстановку сил в конфликтах будущего, пишет обозреватель журнала The National Interest Юджин Чоу.

Эксперт подчеркивает, что российские роботизированные танки уже проверены в бою. Ранее в Минобороны заявляли, что комплексы «Уран-6» и «Уран-9» хорошо показали себя в Сирии . Так, «Уран-6» участвовал в разминировании Пальмиры. Об испытаниях «Урана-9», имеющего мощное вооружение, в ведомстве не сообщали, однако они, как и другие современные российские вооружения в Сирии, скорее всего, тоже успешно прошли обкатку, пишет Чоу.

США и Китай тоже ведут разработки роботов-танков, однако эти страны все еще оценивают возможности их применения и пытаются устранить недостатки своих проектов, отмечается в статье.

"Как показал «Уран-9», в технологическом отношении эра беспилотных танков уже наступила, вопрос лишь в том, как армии мира будут ими распоряжаться. Россия опробовала их раньше всех, и ее следующие шаги могут иметь серьезные последствия для других стран", — резюмирует эксперт.

По информации Минобороны, «Уран-9» создан для защиты личного состава, вывода его из-под огня противника. Он имеет мощное вооружение, позволяющее поражать не только живую силу и легкобронированную технику, но и танки, а также другие высокозащищенные объекты. Комплекс оборудован пулеметом ПКТМ, автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами «Шмель-М».

Роботизированный комплекс «Уран-6» предназначен для разминирования местности. Он может оснащаться пятью различными сменными инструментами. Двигаясь по ровной местности, робот-сапер способен производить разминирование со скоростью до трех километров в час.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО , доктор исторических наук Алексей Подберезкин высказал мнение, что Россия находится на рубеже нового периода в развитии вооруженных сил.

"Робототехника для сухопутных сил сделала огромный скачок, но еще не стала нормой. И в данном случае наши аппараты типа «Уран» — это самые первые, прорывные образцы вооружений. Опыт будущего говорит в пользу того, что наземная операция, которая будет проходить под управлением центрального командования вооруженных сил, будет транслироваться на исполнителей — причем, не обязательно, что это будут люди. Это могут быть целые подразделения робототехники: автоматические роботизированные танки или машины огневой поддержки. В принципе, никаких научно-технических проблем для этого сейчас нет, а развитие синтеза с искусственным интеллектом позволяет рассчитывать на то, что этот вид техники сможет самостоятельно использоваться без регулярных тактических команд. То есть мы сейчас находимся на рубеже нового периода в развитии военно-воздушных и сухопутных сил", — сказал Алексей Подберезкин.

По его словам, Россия отставала от этого направления — в 90-е годы мы заморозили многие разработки, но сейчас — успех налицо.

"На Западе для многих стало абсолютно неожиданным фактом, что за такой короткий период мы смогли достичь таких результатов. Мой краткосрочный прогноз: в ближайшие годы в российских вооруженных силах в массовом порядке появятся воздушные и наземные роботизированные комплексы, и их применение в военных операциях станут нормой уже через два — четыре года", — отметил Алексей Подберезкин.

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