«Гагаринский старт» на Байконуре выведут из эксплуатации 

Старейший стартовый комплекс космодрома Байконур, называемый «Гагаринский старт», с которого до сих пор отправляются в космос пилотируемые корабли, будет выведен из эксплуатации. Об этом рассказали «Известиям» несколько источников в ракетно-космической отрасли. По словам собеседников издания, для продолжения эксплуатации потребовалась бы дорогостоящая модернизация, в которой нет необходимости после ввода в эксплуатацию космодрома Восточный. Комплекс неофициально называют «Гагаринским», так как 12 апреля 1961 года стартовавшая с этой площадки ракета «Восток» вывела в космос пилотируемый корабль с Юрием Гагариным.