В ЦАТРА состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со дня образования Службы специального контроля Минобороны

Наряду с контролем за испытаниями ядерного оружия за рубежом Служба проводит мониторинг соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия.

Наряду с контролем за испытаниями ядерного оружия за рубежом Служба проводит мониторинг соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия, в том числе, обеспечивает участие Российской Федерации в международном механизме контроля Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и Российской академии наук по их реализации.

Среди других приоритетных задач Службы — контроль сейсмической и радиационной обстановки на планете, любых ядерных аварий на территории Российской Федерации (в пределах технических возможностей средств контроля).

Также на Службу возложено участие в проведении геофизического мониторинга над территорией нашей страны.