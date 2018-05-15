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В ЦАТРА состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со дня образования Службы специального контроля Минобороны
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В ЦАТРА состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со дня образования Службы специального контроля Минобороны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Наряду с контролем за испытаниями ядерного оружия за рубежом Служба проводит мониторинг соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия.
В Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со дня образования Службы специального контроля Министерства обороны Российской Федерации. Собравшихся поздравил начальник 12-го Главного управления Министерства обороны генерал-майор Игорь Колесников.
Наряду с контролем за испытаниями ядерного оружия за рубежом Служба проводит мониторинг соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия, в том числе, обеспечивает участие Российской Федерации в международном механизме контроля Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и Российской академии наук по их реализации.
Среди других приоритетных задач Службы — контроль сейсмической и радиационной обстановки на планете, любых ядерных аварий на территории Российской Федерации (в пределах технических возможностей средств контроля).
Также на Службу возложено участие в проведении геофизического мониторинга над территорией нашей страны.
Результаты контроля, а именно, данные о фактах и параметрах ядерных взрывов и землетрясений, радиоактивном заражении окружающего пространства, представляются Службой в Национальный центр управления обороной страны, 12-е Главное управление Министерства обороны и другие органы военного и государственного управления.
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