Минобороны показало видео о системе контроля за ядерными испытаниями

Минобороны России впервые на своих официальных аккаунтах в соцсетях опубликовало видео о работе сотрудников Службы специального контроля. Об этом сообщает «ТВ Центр».

Одна из главных её задач — наблюдение за использованием ядерного оружия во всём мире при помощи различных методов мониторинга. Таких как, например, сейсмический или инфразвуковой. Помимо этого, Служба ведёт контроль за соблюдением странами международных договоров об ограничении ядерных испытаний.

Накануне подразделение отметило 60-летний юбилей.