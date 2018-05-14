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Камчатские пожарные отработали навыки по тушению морских судов
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Камчатские пожарные отработали навыки по тушению морских судов 

Дальний Восток 38 минут назад
Фото: Дальний Восток
Камчатские пожарные приняли участие в учениях, в ходе которых отработали навыки тушения пожара на морском судне и спасению людей в Петропавловске-Камчатском. В тренировке приняли участие 40 человек, сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь главка регионального МЧС Юлия Ананьева.
«По легенде нашим специалистам предстояло потушить пожар в трюме одного из рыболовецких судов, стоящего на рейде в порту краевой столицы. Для участия в учениях было задействовано 40 человек и 8 единиц техники», — рассказала собеседница агентства. Учения продолжались два часа. Тушение велось пеной и водой, людей выводили из задымленного трюма при помощи индивидуальных спасательных устройств.
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