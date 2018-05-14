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Китай начнет поставки крупнейшего в мире самолета-амфибии к 2022 году
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Китай начнет поставки крупнейшего в мире самолета-амфибии к 2022 году 

ТАСС 58 минут назад
ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Китай начнет поставки разработанного национальной промышленностью крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600 к 2022 году. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.
"Мы планируем получить сертификат летной годности от властей гражданской авиации к 2021 году и начать поставки самолета заказчикам к 2022 году", — приводятся в репортаже слова главного конструктора проекта Хуан Линцая.
По словам специалиста, после первого успешного полета в декабре 2017 года разработчики планируют в июле перегнать прототип аппарата из Чжухая в Цзинмэнь (провинция Хубэй, Центральный Китай). Там самолет совершит первый взлет с водной поверхности местного водохранилища.
Технические характеристики
Работы по конструированию AG600 начались в 2009 году. Первый опытный образец сошел с конвейера в июле 2016 года. Гидросамолет предназначен для нужд гражданской авиации. Он сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций.
Ранее проходила информация, что этот самолет может быть задействован и Народно-освободительной армией Китая для защиты интересов страны на море при проведении патрульных операций.
Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 тонны. Он может развивать скорость до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тыс. км и продолжительностью нахождения в воздухе до 12 часов. Длина самолета — 37 м, размах крыльев — 38,8 м. Гидросамолет может взлетать и садиться как на обычных аэродромах, так и на водной поверхности.
Самолет будет выпускаться в пассажирской и грузовой модификациях. AG600 станет крупнейшим в мире воздушным судном такого класса.
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