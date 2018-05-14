Ещё
Китай начнет поставки своего самолета-амфибии к 2022 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай начнет поставки своего самолета-амфибии к 2022 году 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Об это рассказал главный конструктор проекта Хуан Линцай.
"Мы планируем получить сертификат летной годности от властей гражданской авиации к 2021 году и начать поставки самолета заказчикам к 2022 году", — цитирует ТАСС слова Линцая.
После первого успешного полета в декабре прошлого года разработчики планируют в июле перегнать прототип самолета из Чжухая в Цзинмэнь (провинция Хубэй). Там воздушное судно совершит первый взлет с поверхности водохранилища.
Китайцы начали работы по конструированию AG600 в 2009 году. Первый опытный образец сошел с конвейера летом 2016 года. Гидросамолет сконструирован для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций.
AG600 станет самым крупным в мире воздушным судном такого класса. Его максимальная взлетная масса составляет 53,5 тонны. Самолет может развивать скорость до 500 километров в час. Длина машины — 37 метров, размах крыльев — 38,8 метра.
Российская Газета: последние новости
В Иркутске начались летные испытания второго опытного самолета МС-21 Командующий Александр Витко попрощался с Черноморским флотом В Крыму испытали рыбинское судно на подводных крыльях
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы регионы РФ с заразными клещами54
Дочь главы Ростехнадзора арестовали за хищения130
Киркоров оскорбил россиян508
«Арктика может стать зоной военной конкуренции»48
Рубль падает — на границе становится тише130
Видео
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
Смерч в Астрахани попал на видео
Происшествия Катастрофы
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение