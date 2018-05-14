Китай начнет поставки своего самолета-амфибии к 2022 году

Об это рассказал главный конструктор проекта Хуан Линцай.

"Мы планируем получить сертификат летной годности от властей гражданской авиации к 2021 году и начать поставки самолета заказчикам к 2022 году", — цитирует ТАСС слова Линцая.

После первого успешного полета в декабре прошлого года разработчики планируют в июле перегнать прототип самолета из Чжухая в Цзинмэнь (провинция Хубэй). Там воздушное судно совершит первый взлет с поверхности водохранилища.

Китайцы начали работы по конструированию AG600 в 2009 году. Первый опытный образец сошел с конвейера летом 2016 года. Гидросамолет сконструирован для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций.

AG600 станет самым крупным в мире воздушным судном такого класса. Его максимальная взлетная масса составляет 53,5 тонны. Самолет может развивать скорость до 500 километров в час. Длина машины — 37 метров, размах крыльев — 38,8 метра.