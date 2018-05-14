Пекин, 13 мая /Синьхуа/ — Военно-воздушные силы НОАК сегодня распространили в Китае и за границей информационный видеоролик «Новые маршруты ВВС Китая», в котором рассказывается о новых маршрутах совместного морского патрулирования китайских военных самолетов, включая истребители J-20 и Су-35, а также бомбардировщики H-6K, о повышении боеготовности ВВС НОАК, о воле и способности защитить государственный суверенитет и территориальную целостность Китая. Фотографии Синьхуа/Лю Жуй Пекин, 13 мая /Синьхуа/ — Военно-воздушные силы НОАК сегодня распространили в Китае и за границей информационный видеоролик «Новые маршруты ВВС Китая», в котором рассказывается о новых маршрутах совместного морского патрулирования китайских военных самолетов, включая истребители J-20 и Су-35, а также бомбардировщики H-6K, о повышении боеготовности ВВС НОАК, о воле и способности защитить государственный суверенитет и территориальную целостность Китая. Фотографии Синьхуа/Лю Жуй