Ещё
«Новые маршруты ВВС Китая»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Новые маршруты ВВС Китая» 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 13 мая /Синьхуа/ — Военно-воздушные силы НОАК сегодня распространили в Китае и за границей информационный видеоролик «Новые маршруты ВВС Китая», в котором рассказывается о новых маршрутах совместного морского патрулирования китайских военных самолетов, включая истребители J-20 и Су-35, а также бомбардировщики H-6K, о повышении боеготовности ВВС НОАК, о воле и способности защитить государственный суверенитет и территориальную целостность Китая. Фотографии Синьхуа/Лю Жуй  Пекин, 13 мая /Синьхуа/ — Военно-воздушные силы НОАК сегодня распространили в Китае и за границей информационный видеоролик «Новые маршруты ВВС Китая», в котором рассказывается о новых маршрутах совместного морского патрулирования китайских военных самолетов, включая истребители J-20 и Су-35, а также бомбардировщики H-6K, о повышении боеготовности ВВС НОАК, о воле и способности защитить государственный суверенитет и территориальную целостность Китая. Фотографии Синьхуа/Лю Жуй
ИА Синьхуа: последние новости
Первый отечественный авианосец Китая вышел на испытания в море Самолеты ВВС НОАК разных типов провели патрулирование острова Тайвань с двух направлений Срочно: Израиль пытается атаковать сирийскую систему ПВО и радары -- ТВ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы опасные регионы РФ с заразными клещами7
Киркоров оскорбил россиян407
Нафтогаз объявил о попытке Газпрома взять ЕС «на понт»32
Рубль падает — на границе становится тише91
«РФ рискует превратиться в изолированную парию»8
Видео
В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета
В мире
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
Смерч в Астрахани попал на видео
Происшествия Катастрофы
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение