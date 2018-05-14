СМИ: российские РЛС заранее обнаружили самолеты США над Тихим океаном

МОСКВА , 14 мая. / ТАСС /. Российские наземные радиолокационные станции (РЛС) заранее обнаружили американские истребители F-22A, которые в субботу сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана. Пилоты США вели себя корректно, информировала в понедельник газета «Красная звезда».

"Как сообщил командующий дальней авиацией ВВС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш , расчеты наших наземных РЛС, обнаружив приближение к стратегическим бомбардировщикам иностранных истребителей, заранее сообщили экипажам наших самолетов о предстоящей встрече. И уже потом был установлен, как говорят летчики, визуальный контакт", — пишет газета.

Командир группы бомбардировщиков подполковник Александр Манягин и его заместитель майор Александр Юрасов рассказали газете, что пилоты F-22A вели себя корректно, никаких агрессивных намерений не демонстрировали.