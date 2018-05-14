Российские военные похвалили пилотов ВВС США за почтительное сопровождение Ту-95

Американские истребители F-22A, перехватившие ракетоносцы Ту-95МС ВКС России над нейтральными водами Тихого океана, действовали корректно. Об этом газете Красная звезда рассказал командир группы подполковник Александр Манягин.

«Держались летчики F-22A корректно, никаких агрессивных намерений не демонстрировали, лишь обозначали свое присутствие на почтительном, примерно 100 метров, расстоянии. Видимо, учитывали, что наши экипажи выполняли полет, как всегда, в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — рассказал он.

США, Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш , в свою очередь, отметил, что американские пилоты «сопровождали наших „стратегов“ порядка 48 минут. Если в предыдущие разы в таких случаях наши самолёты сопровождались 4–5 сменяющими друг друга группами истребителей ВВС Японии Южной Кореи , то в этот раз обозначили себя лишь американцы и только одной парой истребителей», — сказал он.