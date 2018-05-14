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Российские военные похвалили пилотов ВВС США за почтительное сопровождение Ту-95
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Российские военные похвалили пилотов ВВС США за почтительное сопровождение Ту-95 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американские истребители F-22A, перехватившие ракетоносцы Ту-95МС ВКС России над нейтральными водами Тихого океана, действовали корректно. Об этом газете Красная звезда рассказал командир группы подполковник Александр Манягин.
«Держались летчики F-22A корректно, никаких агрессивных намерений не демонстрировали, лишь обозначали свое присутствие на почтительном, примерно 100 метров, расстоянии. Видимо, учитывали, что наши экипажи выполняли полет, как всегда, в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — рассказал он.
Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, в свою очередь, отметил, что американские пилоты «сопровождали наших „стратегов“ порядка 48 минут. Если в предыдущие разы в таких случаях наши самолёты сопровождались 4–5 сменяющими друг друга группами истребителей ВВС Японии, США, Южной Кореи, то в этот раз обозначили себя лишь американцы и только одной парой истребителей», — сказал он.
12 мая представитель Минобороны Игорь Конашенков рапортовал, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ России в ходе 17-часового полета успешно выполнили все поставленные перед ними задачи. Их прикрывали истребители МиГ-31 и Су-35.
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