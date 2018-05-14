Минобороны рассказало о действиях сопровождавших Ту-95 самолетов США 

Пилоты американских истребителей F-22A, которые сопровождали ракетоносцы Ту-95МС ВКС России над нейтральными водами Тихого океана, действовали корректно.
"Никаких агрессивных намерений не демонстрировали, лишь обозначали свое присутствие на почтительном, примерно 100 метров, расстоянии", — рассказали газете «Красная звезда» командир группы Ту-95МС командир эскадрильи подполковник Александр Манягин и его заместитель, командир экипажа второго ракетоносца Ту-95МС майор Александр Юрасов.
Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, в свою очередь, отметил, что американские пилоты «сопровождали наших стратегов» порядка 48 минут.
Ранее в Минобороны рассказали, что Ту-95МС и противолодочные самолеты Ту-142 успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами, а также отработали в воздухе дозаправку. При этом на отдельном участке маршрута их сопровождали два американских истребителя.
Также официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что все полеты авиации РФ выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.