Вертолеты Ми-26 тушат пожары в Ростовской области: эффектные кадры учений

Летчики производили забор воды в открытых водоемах и сбрасывали ее на условные очаги возгорания, которые были обозначены сигнальными дымами.

В ЮВО с экипажами армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО проведены тактико-специальные занятия по тушению пожаров в лесостепной и степной местности.

Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-26 выполнили тренировочные полеты с использованием новой водосливной системы ВСУ-15, а экипажи Ми-8 с использованием ВСУ-5, которые могут за раз сбросить 5–15 кубометров воды.

Летчики производили забор воды в открытых водоемах и сбрасывали ее на условные очаги возгорания, которые были обозначены сигнальными дымами.

При выполнении учебных задач летчики отработали вопросы выхода вертолета на заданный маршрут по навигационным приборам в задымленных условиях, сброса воды на очаги возгорания, управления вертолетом с максимальным грузом на внешней подвеске.

Применение Ми-26 с подвесной водосливной системой, ее управление производится с пульта управления оператора дистанционно и позволяет увеличить длину орошаемой полосы очага возгорания с 75 до 230 м, по сравнению с ее предшественницей ВСУ-5.