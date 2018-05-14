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Вертолеты Ми-26 тушат пожары в Ростовской области: эффектные кадры учений
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Вертолеты Ми-26 тушат пожары в Ростовской области: эффектные кадры учений 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчики производили забор воды в открытых водоемах и сбрасывали ее на условные очаги возгорания, которые были обозначены сигнальными дымами.
В ЮВО с экипажами армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО проведены тактико-специальные занятия по тушению пожаров в лесостепной и степной местности.
Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-26 выполнили тренировочные полеты с использованием новой водосливной системы ВСУ-15, а экипажи Ми-8 с использованием ВСУ-5, которые могут за раз сбросить 5–15 кубометров воды.
Летчики производили забор воды в открытых водоемах и сбрасывали ее на условные очаги возгорания, которые были обозначены сигнальными дымами.
При выполнении учебных задач летчики отработали вопросы выхода вертолета на заданный маршрут по навигационным приборам в задымленных условиях, сброса воды на очаги возгорания, управления вертолетом с максимальным грузом на внешней подвеске.
Применение Ми-26 с подвесной водосливной системой, ее управление производится с пульта управления оператора дистанционно и позволяет увеличить длину орошаемой полосы очага возгорания с 75 до 230 м, по сравнению с ее предшественницей ВСУ-5.
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