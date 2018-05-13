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В Ростовской области экипажи вертолетов Ми-26 отработали тушение лесных пожаров
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В Ростовской области экипажи вертолетов Ми-26 отработали тушение лесных пожаров 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На учениях проходила отработка тушения в условиях плохой видимости и сильной задымленности.
Экипажи вертолетов Ми-26 Южного военного округа отработали в Ростовской области навыки тушения лесных пожаров.
Экипажам приходилось работать в условиях плохой видимости, при сильной задымленности, и маневрируя на максимально низкой высоте.
Самые большие в мире военно-транспортные вертолеты Ми-26 оборудованы по последнему слову новейших технологий. Например, системами по сбросу воды, которой управляют с дистанционных пультов. Новая система способна доставлять к очагу возгорания в три раза больше воды, чем раньше. Благодаря этому соответственно увеличивается и площадь тушения.
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