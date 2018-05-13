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Война понарошку: на полигоне Шилово развернулись боевые действия с участием танков
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Война понарошку: на полигоне Шилово развернулись боевые действия с участием танков 

ngs.ru 58 минут назад
Фото: ngs.ru
С 12 по 13 мая на полигоне Шилово прошли военно-тактические игры «Восход ’’Зари’’», в которых приняли участие около 300 страйкболистов.
«Идёт имитация боевых действий. С прошлого года оргкомитет ’’Заря’’ при поддержке Минобороны и ДОСААФ проводит мероприятия с применением военной техники на военных полигонах. Оружие — копия настоящего. Разница взаимодействия штурмовых винтовок, пулемётов и снайперов — очень близка к той разнице, которая есть в реальной жизни, в соответствующих пропорциях по расстоянию. Соответственно, бойцы могут проецировать поведение, возможности собственного оружия, исходя из тактико-технических характеристик, которые у него есть на данный момент», — рассказал корреспонденту НГС представитель оргкомитета военно-тактических игр «Заря» по СФО Виктор Ли.
По его словам, в играх участвовали подготовленные люди из страйкбольного сообщества, которые играют регулярно.
«Обычно делятся на две группы и выполняют задания из изначально известного сценария. Причём, это идёт полная имитация боевых столкновений. Идёт проработка штабом стратегии, реализация выработанной стратегии с учётом знания оппонентов, ландшафта, условий техники», — пояснил Виктор Ли.
А в апреле на Шиловском полигоне прошли масштабные учения лётчиков Центрального военного округа — экипажи боевых вертолётов Ми-24 «Крокодил» и Ми-8АМТШ «Терминатор» отрабатывали ракетно-бомбовый удар по лагерю и технике условного противника.
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