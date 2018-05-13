В каких случаях американцы поднимают самолёт «Судного дня»

Сразу после того, как американский президент Дональд Трамп пригрозил России новыми «умными ракетами», стало известно, что США подняли в воздух самолёт Boeing E-4B Nightwatch — «Ночной дозор». В простонародье его также прозвали кораблём «Судного дня». Означает ли это, что миру пора готовиться к концу света?

«Судный день» над Индианой

О том, что Boeing E-4B был поднят в небо, сообщил мониторинговый ресурс CivMilAir. На карте, которую портал привёл в своём Twitter, видно: самолёт взлетел с аэродрома у городка Дейтон и первое время полёта находился над штатом Индиана.

Сообщение было воспринято с некоторой тревогой. После того, как сирийские власти были бездоказательно обвинены в применении химического оружия в городе Дума , страны Запада, в том числе и США, пригрозили Дамаску новым военным ударом.

Москва же в ответ предупредила «партнёров», что любая атака на позиции Сирийской арабской армии, где практически везде есть российские советники, не останется без ответа. В Генштабе даже пригрозили сбивать носители ракет — самолёты и корабли.

На этом фоне глава американского государства Дональд Трамп взял время до вечера среды на обсуждение возможных действий. Но уже днём 11 апреля предложил России приготовиться.

Чуть позже самолёт «Судного дня» поднялся в воздух, как бы символизируя, что Соединённые Штаты и их руководство готовы к конфликту.

Готовность №1 E-4B — воздушный командный пункт на случай ядерной войны. Всё его оборудование защищено от воздействия радиации, также на лайнере есть система фильтрации воздуха от радиоактивной пыли. Это не только гарантирует выживание экипажа и пассажиров, но и предоставляет последним возможность осуществлять управление государством и вооружёнными силами.

При этом предназначается самолёт, в первую очередь, для президента США, главы Пентагона и других представителей руководства страны. Вместить он может порядка 100 человек.

Сведения о лётно-технических характеристиках «апокалиптической машины» являются секретной информацией, но известно, что самолёт может находиться в небе целую неделю. При условии, конечно, что его будут дозаправлять.

Итоговое время дежурства Е-4B в воздухе ограничивается только рабочим сроком службы масла в системах двигателей.

Всего американцами было построено четыре самолёта «Конца света». Один из них всегда готов взлететь в течение нескольких минут — на случай, если катастрофа будет неминуема. Так что, возможно, что полёт лайнера «Судного дня» над Индианой — предвестник беды. Однако не всё так просто.

Пережиток прошлого

Изначально в 1974-1978 года — в разгар холодной войны — были построены прообразы E-4B — три самолёта E-4A, созданных на базе Boeing 747-200. Nightwatch же появился в 1979 году и представлял собой модернизированную версию предшественников, которые уже через год были переделаны по подобию своего младшего собрата.

До 1994 года все четыре самолёта на случай возникновения кризисных ситуаций базировались на авиабазе Эндрюс, которая расположена всего в 24 километрах от Вашингтона. Однако после распада СССР и окончания холодной войны E-4B были переведены на авиабазу Оффут в штате Небраска.

Надобность в бортах «Судного дня» практически отпала после того, как на службу в американские ВВС поступили VC-25 — специальные самолёты на базе Boeing 747—200. Они предназначаются для обычных поездок президентов США. Старые же машины стали использоваться для доставки служащих Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, а также в качестве временных командных пунктов в зонах стихийных бедствий.

Частенько летал на E-4B также Дональд Рамсфилд, бывший в 2001-2006 годах американским министром обороны. Впрочем, он же в 2006 году объявил, что весь флот лайнеров «Судного дня» с 2009 года будет выведен из эксплуатации.

Однако от этой идеи отказались, а в 2015 году даже шли разговоры о том, что машины будут оборудованы доступом в интернет и широкополосной спутниковой связью. В настоящее время, как пишут СМИ, E-4B сопровождает президента США во время зарубежных поездок. И, как правило, на нём всегда летает адъютант главы государства с «ядерным чемоданчиком».

Однако Дональд Трамп в эти дни находится в Вашингтоне и не планирует зарубежных поездок: от визитов в Латинскую Америку он отказался, чтобы обдумать ситуацию в Сирии

Важно также, что Индиана находится на значительном отдалении от столицы США и, судя по представленным CivMilAir картам, самолёт «Судного дня» совсем не спешит преодолевать это расстояние. Так что некоторые эксперты склонны считать, что взлёт E-4B и ситуация в Сирии — просто совпадение. Похоже, что лайнеру в силу возраста нужно было совершить профилактический полёт.