Эсминец «Беспокойный» отбуксирован в Кронштадт

Боевой корабль станет экспонатом морского музея военно-исторического комплекса ЗВО.

Эсминец Балтийского флота «Беспокойный» прибыл в Кронштадт . Для этого боевому кораблю пришлось преодолеть 800 морских миль в сопровождении буксиров.

Эсминец прослужил на флоте 28 лет. В его славной биографии десятки учений и боевых походов. В 1994 году «Беспокойный» обеспечивал безопасность яхты «Британия», на которой королева Елизавета II прибыла однажды в Санкт-Петербург . Теперь же корабль станет экспонатом морского музея военно-исторического комплекса Западного военного округа.

Историю эсминца смогут изучить местные школьники и приехавшие в город туристы. Палуба станет местом проведения экскурсий и патриотических мероприятий. На борту корабля также откроют библиотеку с подборкой книг на морскую тематику.