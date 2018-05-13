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Эсминец «Беспокойный» отбуксирован в Кронштадт
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Эсминец «Беспокойный» отбуксирован в Кронштадт 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевой корабль станет экспонатом морского музея военно-исторического комплекса ЗВО.
Эсминец Балтийского флота «Беспокойный» прибыл в Кронштадт. Для этого боевому кораблю пришлось преодолеть 800 морских миль в сопровождении буксиров.
Эсминец прослужил на флоте 28 лет. В его славной биографии десятки учений и боевых походов. В 1994 году «Беспокойный» обеспечивал безопасность яхты «Британия», на которой королева Елизавета II прибыла однажды в Санкт-Петербург. Теперь же корабль станет экспонатом морского музея военно-исторического комплекса Западного военного округа.
Историю эсминца смогут изучить местные школьники и приехавшие в город туристы. Палуба станет местом проведения экскурсий и патриотических мероприятий. На борту корабля также откроют библиотеку с подборкой книг на морскую тематику.
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