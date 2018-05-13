Главнокомандующий ВМФ поздравил моряков-черноморцев с 235-летием со Дня создания Черноморского флота

Он отметил, что «Черноморский флот имеет за свой спиной прославленный боевой путь, вехи которого золотыми буквами вписаны в историческую летопись Военно-Морского Флота».

В адрес командования, экипажей кораблей и соединений, ветеранов Черноморского флота направлена поздравительная телеграмма Главнокомандующего ВМФ, в которой Адмирал Владимир Королёв отметил огромную роль черноморцев в обеспечении безопасности на южных морских направлениях.

В поздравлении Главнокомандующего ВМФ отмечено, что «Черноморский флот имеет за свой спиной прославленный боевой путь, вехи которого золотыми буквами вписаны в историческую летопись Военно-Морского Флота».

«Сегодня, Черноморский флот встречает свою 235-ю годовщину, находясь на этапе активного обновления и переоснащения. Подводные силы Черноморского флота имеют в своем составе современный подводные лодки проекта 636.3, новейшие надводные корабли, получившие опыт боевых действий против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики . Планируется, что в 3-м квартале текущего года к постоянному месту дислокации на Черноморский флот прибудет еще один, третий новейший фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров». В ближайшее время будет осуществляться пополнение Черноморского флота кораблями принципиально нового класса. Это патрульные корабли 22160 типа « Василий Быков ». Также, Черноморский флот получит в свой состав серию малых ракетных кораблей проекта 21631, оснащенных высокоточным оружием. Поэтапное обновление всех составляющих Черноморского флота будет осуществляться как в ближнесрочной, так и в долгосрочной перспективе», — сказано в поздравлении Главнокомандующего ВМФ.

Как следует из поздравления Главкома ВМФ «Черноморцы бережно сохранили все славные флотские традиции и с честью приумножают их, выполняя с высоким профессионализмом задачи в своей операционной зоне ответственности в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море, в ходе учений разнородных группировок, а также на межвидовом и межфлотском уровне взаимодействия».

«Черноморский флот обладает самодостаточной инфраструктурой базирования, которая постоянно развивается в связи с приходом на флот новых кораблей. На Черноморском флоте успешно функционирует система военно-образовательных учебных заведений, включающая в себя Черноморское Высшее Военно-Морское училище им. П. С. Нахимова и филиал Нахимовского Военно-Морского Училища. В Севастополе дислоцирован и успешно выполняет свои задачи Учебный центр подготовки водолазных специалистов и флотских спасателей Объединенного учебного центра ВМФ России », — отметил Главнокомандующий ВМФ.

«На Черноморском флоте воссоздан, функционирует и развивается сегмент военного кораблестроения и сервисного обслуживания, а также система ресурсного обеспечения сил флота. Постоянно обновляются поисково-спасательные силы Черноморского флота, которые уже включают в себя новейшее судно «Профессор Николай Муру» и модульные катера комплексного поисково-спасательного обеспечения. Черноморский флот находится на подъеме своего развития», — говорится в поздравительном слове Адмирала Владимира Королёва.

Он, также отметил, что «на высоком профессиональном уровне, решают свои задачи морские пехотинцы, морские летчики, военнослужащие береговых соединений Черноморского флота. Черноморский флот сегодня способен эффективно выполнять задачи под водой, над водой, в воздухе и на берегу. Это подтверждается на практике в ходе интенсивной боевой учебы».

«Особую благодарность хочу выразить ветеранам Черноморского флота, которые были и остаются хранителями эталонных традиций мужества, самоотверженности, героизма, присущих военным морякам-черноморцам», — сказано в поздравлении Главкома ВМФ Адмирала Владимира Королёва.